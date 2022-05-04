Собянин рассказал о реализации городских программ развития в Отрадном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин посетил обновленный центр госуслуг и осмотрел после реконструкции здание филиала № 1 детской городской поликлиники № 110 в Отрадном. В ходе своего визита мэр рассказал о реализации городских программ в этом районе Москвы.

"Мы продолжаем одну из самых больших системных программ Москвы – программу "Мой район", которая включает в себя практически все направления жизни московских районов – комплексное его развитие. В частности, в Отрадном реализуется целый ряд направлений этой программы, включая благоустройство, транспорт, социальные объекты и так далее", – сказал градоначальник.

По его словам, нынешний районный МФЦ – один из самых лучших в городе, он предоставляет большинство необходимых москвичам госуслуг. При этом раньше ему приходилось ютиться в небольшом здании.

Собянин также обратил внимание и на другие проекты, реализуемые в Отрадном. В их числе новые станции метро, МЦК и МЦД, а также транспортно-пересадочный узел, который может начать полноценно работать до конца текущего года. Кроме того, мэр напомнил о реконструкции поликлиники, благоустройстве улиц, в том числе создании парка "Яуза".

В свою очередь, префект СВАО Алексей Беляев доложил о ходе проектов благоустройства и реновации в Отрадном. Так, на улице Хачатуряна появились фестивальная и ярмарочная площадки, был приведен в порядок парк "Яуза" в районе поймы реки Чермянки, завершается возведение первой из семи новостроек по программе реновации. Туда переедут жители двух старых домов, или порядка 95 семей.

Ранее Сергей Собянин открыл после масштабной реконструкции вокзал Толстопальцево. Это уже 11-й вокзал, открытый на Киевском направлении МЖД с начала 2020 года. Он стал частью ТПУ, который связывает шесть маршрутов наземного транспорта.

