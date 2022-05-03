Свыше 16 тыс человек работают на стройплощадках столичного метро в праздники – Бочкарев

03 мая, 23:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В период праздников, с 1 по 10 мая, в строительстве столичного метро участвуют около 16 500 человек. Рабочие задействованы на 83 стройплощадках, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что продолжается сооружение тоннелей Троицкой, Рублево-Архангельской и Солнцевской линий метро.
"Проходку ведут восемь тоннелепроходческих комплексов диаметром шесть метров", – добавил Бочкарев.
По словам гендиректора АО "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова, ключевым проектом строительства столичного метро остается БКЛ. Он отметил, что на 47 стройплощадках Большого кольца работают около 9 500 человек. Кроме того, в праздники свыше 2 000 граждан задействованы на объектах электродепо, более 300 человек – на строительстве ТПУ.
Ранее Бочкарев заявил, что работу по выявлению нарушений требований охраны труда усилят на строительных площадках Москвы. В ходе проверки специалисты выясняют, насколько безопасно организовано строительство: оцениваются подъездные пути и дороги на самой стройплощадке, организация рабочих мест, правильное складирование материалов и многое другое.
Большую кольцевую линию столичного метро планируют достроить в 2022 году
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