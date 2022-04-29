Стало известно, где чаще всего не оплачивают проезд в транспорте Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 20 тысяч случаев неоплаченного проезда в московском транспорте выявлено на севере Москвы, сообщает руководитель государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"С начала года контролеры ГКУ "Организатор перевозок" выявили более 121 тысячи случаев неоплаченного проезда, из них – более 31 тысячи в метро. Чаще всего пренебрегали честным проездом пассажиры в Северном административном округе столицы – порядка 20 тысяч нарушений", – отметил он.

В то время как в Южном административном округе выявили свыше 14 тысяч нарушений правил оплаты проезда, в Восточном административном округе – более 13 тысяч.

По словам Султанова, в 60% случаев проезд не оплачивали мужчины от 19 до 29 лет.

Ранее сообщалось, что контролер в автобусе помог обнаружить пассажира в федеральном розыске. Пассажира задержали полицейские для выяснения обстоятельств. Нарушителю также предстоит выплатить штраф за безбилетный проезд.