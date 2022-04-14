Контролер в автобусе помог обнаружить пассажира в федеральном розыске

12:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве контролер в автобусе помог обнаружить пассажира, находящегося в федеральном розыске, сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
Он рассказал, что, проверяя оплату проезда, контролер остановил пассажира, который разыскивался за кражу. Его задержали полицейские для выяснения обстоятельств. Нарушителю также предстоит выплатить штраф за безбилетный проезд.
"Безопасность и комфорт пассажиров – основные приоритеты московского транспорта. Поэтому большой акцент мы делаем на подготовке сотрудников и развитии систем безопасности", – сказал Султанов.
Он подчеркнул, что контролеры ведомства ежедневно контактируют с большим количеством пассажиров и не только следят за честным проездом, но и вносят вклад в безопасность московского транспорта.
Недавно подобный инцидент произошел на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии метро. Внимание контролера привлек пассажир, оказавшийся в федеральном розыске по подозрению в хищении.
Ранее сообщалось, что с 7 по 9 апреля в Москве пройдет рейд, направленный на повышение уровня безопасности дорожного движения среди водителей каршеринга. В ГИБДД рассказали, что за три месяца 2022 года в столице зарегистрировали 67 аварий с участием данного транспорта.
В Москве проходит рейд по выявлению нарушителей среди водителей каршеринга
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