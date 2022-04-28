Бочкарев: на стройплощадках Москвы усилят контроль за соблюдением требований охраны труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На столичных строительных площадках усилят работу по выявлению нарушений требований охраны труда, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Инспекторы Мосгосстройнадзора будут контролировать выполнение проектных решений по охране труда на каждой выездной проверке объектов капитального строительства", – отметил он.

В ходе проверки специалисты выясняют, насколько безопасно организовано строительство: оцениваются подъездные пути и дороги на самой стройплощадке, организация рабочих мест, правильное складирование материалов и многое другое. Также проверяется ношение рабочими касок, защитных очков, масок при некоторых работах и защитных поясов.

"Контролируется наличие на площадке средств коллективной защиты: улавливающих сеток, защитных ограждений строительных лесов, щитов, закрывающих проемы, лифтовые, вентиляционные шахты", – пояснил заммэра.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что только за первый квартал этого года число проверок строящихся объектов в Москве составило более 1,6 тысячи.

Среди наиболее распространенных нарушений Мосгосстройнадзор отмечает отсутствие защитных ограждений на перепадах высот, средств коллективной защиты, игнорирование средств индивидуальной защиты, нарушения требований электробезопасности и пожарной безопасности.

По словам Войстратенко, каждый случай берется под контроль до полного устранения всех нарушений. При этом, несмотря на рост объемов строительства в столице, число нарушений в области охраны труда за последние два года остается почти неизменным.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве не планируют снижать темпы и объемы строительства. Градоначальник отметил, что строительный сектор обеспечивает рабочие места во многих отраслях, таких как производство отечественных стройматериалов, сферы ЖКХ, логистики и т. д.

По словам мэра, в 2022 году в столице планируют построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Почти 4,5 миллиона "квадратов" будет занимать жилье. В эксплуатацию рассчитывают ввести более 330 объектов. В их числе – жилые дома, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Примерно половину из них строят инвесторы.