Темпы и объемы строительства в Москве снижаться не будут – Собянин

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Темпы и объемы строительства в Москве снижать не планируют. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что строительный сектор обеспечивает рабочие места во многих отраслях, таких как производство отечественных стройматериалов, сферы ЖКХ, логистики и т.д.

По словам мэра, в 2022 году в столице планируют построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Почти 4,5 миллиона квадратов будет занимать жилье. В эксплуатацию рассчитывают ввести более 330 объектов. В их числе жилые дома, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Примерно половину из них строят инвесторы.

"Продолжим масштабные программы развития бывших промзон, реновации, комплексного освоения территорий ТиНАО", – добавил Собянин.

Также в планах властей крупные проекты, касающиеся транспортного развития. Так, в 2022 году рассчитывают закончить строительство 91 километра дорог, в числе которых 19 эстакад, мостов и тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов. Планируют завершить и возведение первой очереди московского скоростного диаметра (Северо-Восточной хорды) от Бусиновской развязки до Косинской эстакады, а также строительство развязки на пересечении МКАД с Осташковским и Алтуфьевским шоссе.

Продолжается в городе и активное строительство столичного метро и МЦД. По итогам года в Москве должны открыть 9 станций Большой кольцевой линии, а также транспортно-пересадочные узлы "Печатники" и "Марьина роща".

Ранее сообщалось, что строительство моста через реку Ликову на новом участке Солнцевской линии московского метро переходит в финальную стадию. Специалисты уже начали подготовку к монтажу металлоконструкций покрытия и декоративных элементов. Общая протяженность моста, который располагается между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково", составляет 460 метров.