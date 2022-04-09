На пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе возводят опоры нового путепровода – Бочкарев

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе начали сооружать опоры и пролетное строение нового путепровода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"В рамках реконструкции развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе ведется устройство опор и пролетного строения нового путепровода через МКАД, а также работы по демонтажу существующего путепровода", – заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, также там ведут работы над созданием временных и постоянных съездов, инженерных коммуникаций: сетей связи, дождевой канализации, электрических сети.

"Проектом предполагается строительство и реконструкция 5,4 км дорог. Помимо путепровода через МКАД, будет построена эстакада-съезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД в сторону Дмитровского шоссе", – пояснил заммэра.

Бочкарев подчеркнул, что благодаря реконструкции развязки получится увеличить пропускную способность данного участка МКАД на 20%.

Ранее специалисты приступили к строительству эстакады съезда с МКАД на Липецкую улицу в сторону центра. Одна эстакада обеспечит левоповоротный съезд с трассы М4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД, вторая – съезд с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра. Также специалисты проводят работы на других искусственных сооружениях развязки.