Бочкарев: разрешения на строительство 412 объектов в Москве автоматически продлят на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках работы по снижению административной нагрузки на застройщиков в Москве автоматически продлят разрешения на строительство для 412 объектов, истекающие до 1 августа 2022 года. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Правительством России принято решение избавить застройщиков от дополнительных временных затрат на прохождение административных процедур. В частности, будут автоматически продлены на год разрешения на строительство, которые истекают 1 августа 2022 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Таким образом, сроки действия разрешительной документации для 412 объектов в столице будут пролонгированы", – рассказал Бочкарев.

По словам заммэра, сейчас в стадии строительства находятся 88 жилых домов, 51 объект улично-дорожной сети, более 40 многофункциональных торговых комплексов и 19 образовательных учреждений, срок действия разрешений на строительство которых истекает до 1 августа 2022 года. Общая площадь данных объектов превышает 6 миллионов квадратных метров.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что выдача новых разрешений на строительство и разрешений на ввод также будет оптимизирована.

"Изменения коснутся и других административных процедур: выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Теперь для их получения застройщику больше не нужно предоставлять органам строительного надзора градостроительный план земельного участка и ряд других документов", – отметил он.

В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства уточнили, что московские девелоперы считают решение о продлении разрешений на строительство особенно актуальным в условиях замены ресурсов и увеличения стоимости строительства. Так, гендиректор концерна "Крост" Алексей Добашин утверждает, что поддержка строительной отрасли крайне важна для застройщиков, находящихся в непростой экономической ситуации.

"Переориентация на работу с новыми поставщиками и налаживание логистики требуют дополнительного времени, поэтому решение о продлении сроков действия разрешительной документации очень важно для девелоперов", – убежден Добашин.

Между тем в компании "РГ-Девелопмент" признали, что принятые властями меры поддержки строительной отрасли позволят сэкономить временные затраты застройщиков.

"Автоматическое продление разрешений на строительство поможет девелоперам избежать дополнительных затрат времени на прохождение административных процедур и сосредоточиться на реализации уже начатых проектов", – заявил владелец компании Сергей Шумей.

Он подчеркнул, что принятые властями меры снижают риски застройщиков. А те, в свою очередь, будут стараться уложиться в сроки, указанные в декларациях.

Ранее сообщалось, что московские застройщики получат отсрочку на предоставление банковской гарантии при смене вида разрешенного использования участков. Для этого инвесторам нужно подать личное поручительство бенефициара в письменном виде в департамент городского имущества, которое рассмотрят в течение 30 дней. Затем собственник участка получит разрешение на рассрочку платежа.