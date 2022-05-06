Более 600 новых рабочих мест появится после строительства ТПУ "Печатники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство транспортно-пересадочного узла "Печатники" позволит создать 633 новых рабочих места, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"В составе ТПУ "Печатники", который объединит одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии, Большого кольца и МЦД-2, помимо транспортных объектов планируется построить торгово-развлекательный центр с паркингом и открытый каток", – рассказал Бочкарев.

Там также будет модернизирована улично-дорожная сеть, организованы плоскостные парковки и создана комфортная пересадка на наземный транспорт.

Помимо этого, на территории ТПУ, являющегося флагманским проектом, запланировано комплексное благоустройство, создание пешеходных маршрутов и наземного паркинга, добавил президент ГК Messier Group Мгер Аветисян, которая занимается строительством ТПУ.

"Кроме того, это важный для города крупный транспортный узел. Поэтому мы рассмотрим возможность проведения открытого международного архитектурного конкурса на создание концепции ТПУ", – подчеркнул Аветисян.

Накануне Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Печатники" Большой кольцевой линии метро. По его словам, восточный участок БКЛ готов на 70%. Он также выразил надежду, что основные работы будут завершены к концу 2022 года.

