Собянин осмотрел ход строительства будущей станции БКЛ "Печатники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Печатники" Большой кольцевой линии метро. По его словам, восточный участок БКЛ готов на 70%. Он также выразил надежду, что основные работы будут завершены к концу 2022 года.

Мэр Москвы пояснил, что технологический цикл строительства Большой кольцевой линии метро выстроен так, что она проходит под радиальными направлениями железной дороги и подземки.

"Помимо этого, все радиальные направления интегрируются с БКЛ. Это значит, что происходит спайка в двух направлениях. Необходимо тоннелями соединить эти линии", – сказал Собянин.

Он напомнил, что ранее из-за строительства пересадки на БКЛ "Печатники" пришлось закрыть участок "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии метро. По его словам, работы планировали проводить дольше из-за сложного грунта, действующей железной дороги и стройки Юго-Восточной хорды.

"Тем не менее строителям удалось за четыре дня осуществить все необходимые работы. Ювелирная, очень сложная технологически работа, она завершена", – подчеркнул Собянин.

Будущая станция БКЛ "Печатники" расположена на юго-востоке столицы на пересечении улиц Гурьянова и Шоссейной. Строительство объекта завершено на 59%.

Ранее Собянин утвердил проект планировки территории в районе транспортно-пересадочного узла "Царицыно". Работы планируется завершить до конца 2025 года. В состав ТПУ входят одноименные станции Замоскворецкой линии метро и МЦД-2, остановки наземного транспорта.

