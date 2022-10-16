Более 1,2 тыс деревьев и 27 тыс кустарников высадят в начале зимы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 1,2 тысяч деревьев и 27 тысяч кустарников высадят на благоустроенных улицах Москвы поздней осенью и в начале зимы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что деревья и кустарники высадят в районах Тверской, Арбат и Хамовники, возле Павелецкого вокзала, а также на улицах Конюшковская и Лужники. Также озеленят территорию на Кутузовском проспекте и возле стадиона "Авангард".

"Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там появляются деревья, кустарники и цветы", – добавил Бирюков.

Деревья выбирают с учетом того, как они впишутся в городское пространство. При этом предпочтение отдают взрослым саженцам возрастом от 15 до 35 лет и высотой от трех до семи метров.

Ранее Бирюков рассказал, что основные работы по благоустройству территорий возле Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова на востоке столицы завершены. По его словам, в районе крупнейшего многопрофильного медицинского центра выполнены мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности территорий.



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