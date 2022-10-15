Завершены основные работы по благоустройству территорий возле МНКЦ им Логинова

Фото: телеграм-канал “Городское хозяйство Москвы’’

Основные работы по благоустройству территорий возле Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова на востоке столицы завершены, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в районе крупнейшего многопрофильного медицинского центра выполнены мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности территорий. В зону благоустройства вошли участки шоссе Энтузиастов, улицы Новогиреевской и Терлецкого проезда. Там появились комфортные пешеходные маршруты, современное освещение и удобные парковки.

Специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии, заменили асфальт на проезжей части и парковках. Также они оборудовали новые тротуары и привели в порядок существующие, их общая площадь составила почти 6,8 тысячи квадратных метров.

Появились спуски для маломобильных граждан и 75 фонарей с энергосберегающими светильниками. Пешеходные переходы оснастили 12 опорами с контрастным освещением, которые позволяют самой "зебре" и человеку на ней быть заметнее в темное время суток.

На участке также установили три остановки с зарядными слотами и беспроводной связью, сделали парковки, заменили старое ограждение территории медцентра протяженностью почти 1,2 километра. Также специалисты обновили существующий и разбили новый газон.

11 июля Сергей Собянин оценил ход строительства МКНЦ имени Логинова. По словам мэра, все работы планируется завершить до конца текущего года. При этом они должны быть выполнены качественно.

В свою очередь, директор МКНЦ Игорь Хатьков отметил, что к настоящему времени уже завершены отделочные работы, сейчас идет установка сложного медицинского оборудования. Строительная готовность комплекса составляет 87%, первых пациентов он сможет принять уже в 2023 году.



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