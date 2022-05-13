В Москве благоустроят территории возле МКНЦ имени Логинова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят территории возле Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В зону работ включили участки шоссе Энтузиастов, Новогиреевской улицы и Терлецкого проезда", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Задача благоустройства – создать удобное пространство для пациентов МКНЦ и местных жителей. Согласно плану, в районе обустроят и обновят тротуары, а также заменят покрытие проезжей части и оборудуют спуски для маломобильных граждан.

Всего вблизи МКНЦ имени Логинова установят 75 фонарей со светодиодными энергосберегающими светильниками. Возле пешеходных переходов на Новогиреевской улице и в Терлецком проезде разместят опоры с контрастным освещением, а на остановках общественного транспорта появятся 5 современных павильонов с зарядками и Wi-Fi.

Непосредственно на въезде на территорию центра будут установлены новые шлагбаумы. Также появится парковка со стороны Терлецкого проезда. Кроме того, планируется привести в порядок ограждение учреждения.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что в Басманном районе столицы начались работы по благоустройству. Работы ведутся на Спартаковской, Старой и Новой Басманной улицах, в частности демонтируется старый бордюрный камень.