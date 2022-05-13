В Москве благоустроят территории возле МКНЦ имени Логинова

11:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят территории возле Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В зону работ включили участки шоссе Энтузиастов, Новогиреевской улицы и Терлецкого проезда", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.
Задача благоустройства – создать удобное пространство для пациентов МКНЦ и местных жителей. Согласно плану, в районе обустроят и обновят тротуары, а также заменят покрытие проезжей части и оборудуют спуски для маломобильных граждан.
Всего вблизи МКНЦ имени Логинова установят 75 фонарей со светодиодными энергосберегающими светильниками. Возле пешеходных переходов на Новогиреевской улице и в Терлецком проезде разместят опоры с контрастным освещением, а на остановках общественного транспорта появятся 5 современных павильонов с зарядками и Wi-Fi.
Непосредственно на въезде на территорию центра будут установлены новые шлагбаумы. Также появится парковка со стороны Терлецкого проезда. Кроме того, планируется привести в порядок ограждение учреждения.
Ранее Петр Бирюков сообщил, что в Басманном районе столицы начались работы по благоустройству. Работы ведутся на Спартаковской, Старой и Новой Басманной улицах, в частности демонтируется старый бордюрный камень.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: