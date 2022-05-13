Шесть новых спортплощадок оборудуют в парке "Покровское-Стрешнево"

Фото: Москва 24/НикитаСимонов

Шесть новых площадок для спорта появятся в парке "Покровское-Стрешнево". Кроме того, планируется привести в порядок семь уже существующих, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ради сохранения существующей в парке экосистемы все новые площадки сделают на месте гаражей. При этом все существующие в парке деревья во время реорганизации сохранят, а также высадят новые растения.

"Основная инфраструктура для занятий спортом будет сконцентрирована в северной части парка "Покровское-Стрешнево", вдоль Ленинградского шоссе, на месте гаражей и не затронет особо охраняемую природную территорию", – рассказал замглавы департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

По его словам, для горожан откроют две площадки для стритбола, зоны со столами для игры в пинг-понг и воркаута, а также профессиональный скейт-парк.

Работы пройдут и на уже существующих площадках. В частности, у теннисных кортов сделают освещение и установят ограждение. Также планируется обновить площадки для воркаута на берегу Химкинского водохранилиза и у школы № 1250 и футбольное поле у оранжереи в исторической части парка.

В конце апреля стало известно, что на ВДНХ начнет работу место отдыха для спортсменов. В строении № 574 появится зона с мужскими и женскими раздевалками и ящиками для хранения вещей. Также там откроется лаундж-зона для общения и отдыха после тренировок.