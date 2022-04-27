Бесплатную зону отдыха для спортсменов откроют на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Зону отдыха для спортсменов откроют на ВДНХ 1 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.
Специальная зона с мужскими и женскими раздевалками и ящиками для хранения вещей заработает в строении № 574. Также там появится лаундж-зона для общения и отдыха после тренировок.
"Площадка бесплатная и будет доступна в течение года. Развитие инфраструктуры связано со стартом летнего сезона и увеличением количества спортивных уличных активностей", – отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Дворец спорта с ледовой ареной и бассейном построят в районе Покровское-Стрешнево. Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что Дворец площадью свыше 30 тысяч квадратных метров станет частью крупного спортивного кластера, расположенного недалеко от бывшего Тушинского аэродрома.
Спортивный комплекс по адресу Волоколамское шоссе, владение 71/10, возведут за счет средств инвестора. Во Дворце спорта появятся арена для занятий акробатическим рок-н-роллом, ледовое поле с трибунами на 200 зрителей и бассейн на восемь дорожек, в том числе для занятий синхронным плаванием. Отдельно возведут бассейн для обучения плаванию детей.
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