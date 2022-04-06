Дворец спорта построят в Покровском-Стрешневе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Дворец спорта с ледовой ареной и бассейном построят в районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что дворец площадью свыше 30 тысяч квадратных метров станет частью крупного спортивного кластера, расположенного недалеко от бывшего Тушинского аэродрома.

"Объект станет одним из главных мест притяжения района. Ежедневно здесь смогут тренироваться около 780 спортсменов – как детей, так и взрослых. Во время проведения соревнований дворец сможет вместить более тысячи зрителей", – подчеркнул Бочкарев.

Спортивный комплекс по адресу Волоколамское шоссе, владение 71/10, возведут за счет средств инвестора. Во Дворце спорта появятся арена для занятий акробатическим рок-н-роллом, ледовое поле с трибунами на 200 зрителей и бассейн на восемь дорожек, в том числе для занятий синхронным плаванием. Отдельно возведут бассейн для обучения плаванию детей.

В здании также откроют залы для занятий спортивными танцами, брейк-дансом, классической хореографией.

"Новая арена будет полностью оборудована, согласно федеральному стандарту спортивной подготовки. Во время выступлений многофункциональная площадка сможет вмещать до 40 артистов единовременно. Помимо профессионального снаряжения, основной танцевальный зал, рассчитанный на 800 зрителей, оснастят полноценным мультимедийным оборудованием", – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что в столичном районе Текстильщики завершены основные работы по реконструкции стадиона "Москвич". По его словам, Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта различным регламентам и проектной документации. В настоящее время собираются необходимые бумаги для получения разрешения на ввод стадиона в эксплуатацию.

