Собянин заявил об открытии трех больших школ в Москве в 2023 году

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Сергей Собянин объявил об открытии трех больших школ в Москве уже в 2023 году. Об этом мэр столицы написал в персональном телеграм-канале.

"В 2023 году планируем открыть большие школы на Волоколамском шоссе, Люблинской улице и в 17-м квартале Некрасовки", – рассказал градоначальник.

Собянин отметил, что новые столичные школы отличаются не только современной архитектурой, но и продуманным функционалом. В качестве примера мэр привел образовательную площадку "Белые ночи" школы №338 в Коммунарке, где есть IT-полигон, гончарная мастерская и несколько спортзалов.

Сергей Собянин напомнил, что продолжается строительство новых школ в ТиНАО. Работы идут в поселениях Сосенское и Десеновское, а также во Внуковском и в Мосрентгене.

В марте в департаменте строительства Москвы сообщили о предстоящем строительстве учебного корпуса и детского сада в районе Чертаново Северное. Объекты могут быть введены в эксплуатацию в 2023 году.