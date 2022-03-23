В Коммунарке создадут современный образовательный кластер

07:58
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Коммунарке построят современный образовательный кластер Московского педагогического государственного университета и центра "Супер-колледж", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Он пояснил, что проект будет реализован на земельном участке площадью 18,2 гектара на территории административно-делового центра Коммунарки.
"Реализация проекта поможет создать в этой точке притяжения рабочие места. Образовательный кластер также обеспечит развитие инновационных сервисов в социальной сфере и продвижение системных городских проектов", – сказал Бочкарев.
По его словам, кластер объединит в одном месте несколько профессиональных учебных заведений, обеспечит высокое качество образовательных услуг и подготовку кадров, необходимых для экономики столицы.
Кроме того, создание центра даст дополнительный импульс развития ТиНАО, отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Он уточнил, что реализация проекта начнется со строительства инженерных и транспортных объектов. Проектные работы планируется начать после прохождения всех необходимых проверок, добавил он.
Ранее сообщалось, что строительство школы на 800 мест в бывшей промзоне Октябрьское поле планируют завершить в 2022 году. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, основные монолитные работы на объекте уже завершены. В настоящее время к концу подходят работа по устройству перекрытия спортзала.
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