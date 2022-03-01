Собянин утвердил планы развития образования в Москве в 2022 году

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Сергей Собянин утвердил планы развития столичного образования на 2022 год. Решение было принято по итогам заседания президиума московского правительства, на котором обсуждались итоги и задачи городской программы "Столичное образование".

Наряду с прочим документ предусматривает дальнейшее развитие Московской электронной школы. На платформу продолжат добавлять образовательные материалы, использовать ее как инструмент развития персональной образовательной траектории детей. Также городские власти намерены улучшать систему независимых диагностик качества образования, повышать качество управления школами для повышения образовательных результатов.

В числе других планов – улучшение условий профессионального развития учителей, а также совершенствование мастерства студентов столичных колледжей. К единому стандарту будут приведены подходы к строительству, ремонту и оснащению образовательных учреждений.

Ранее Собянин рассказал, что в школах Москвы сейчас не осталось классов, которые бы учились удаленно из-за карантина по коронавирусу. При этом и в предыдущие дни доля таких классов составляла менее 0,01%. Кроме того, стало известно, что заходить в здания столичных школ снова можно через центральные входы.

