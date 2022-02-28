В столичных школах не осталось классов, отправленных на карантин – Собянин

17:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В школах Москвы сейчас не осталось классов, которые бы учились удаленно из-за карантина по коронавирусу. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"У большинства московских школьников закончились каникулы. Те, кто продолжал учиться, занимались очно. Классов на карантине сейчас нет", – написал мэр.
При этом он отметил, что в предыдущие дни доля классов на карантине составляла менее 0,01%. В настоящее время в столичных школах продолжают проводить дезинфекцию помещений, измерять температуру тела учителей и учеников, а также использовать бактерицидные лампы.
Между тем в пресс-службе департамента образования Москвы рассказали агентству РИА Новости, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации во всех школах города вернули возможность заходить в здания только через главные входы. Раньше из-за антиковидных ограничений ученикам и персоналу требовалось использовать несколько разных входов.
Уточняется, что допуск в здания образовательных учреждений будет осуществляться с использованием карт "Москвенок". Иных нововведений в вопросе входа учеников не предусмотрено.
Ранее замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко заявил, что ситуация с коронавирусом в России постепенно нормализуется. Он отметил что несколько недель назад в стране произошел существенный подъем заболеваемости, однако в настоящий момент нагрузка на амбулаторное звено постепенно снижается.
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