Собянин заявил о разблокировке транспортных карт пожилых москвичей с 28 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил блокировку транспортных карт пенсионеров в связи со снижением заболеваемости. Об этом градоначальник написал в своем блоге.

"Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 года, отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания", – говорится в публикации.

Градоначальник подчеркнул, что в Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости "Омикроном". Количество новых случаев коронавируса, выявляемых в столице, в настоящий момент более чем в 3 раза ниже, чем в конце января.

"Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов", – добавил Собянин.

Он отметил, что подобные условия позволяют снять ряд ограничений. Так, помимо снятия блокировки с транспортных карт, рекомендательный характер получает требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы. Между тем еще в январе 2022 года обязательный характер требования был продлен до апреля на фоне растущей заболеваемости коронавирусом.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что "Стелс-Омикрон" замедлит снижение заболеваемости в России. По мнению специалиста, данному подвиду штамма потребуется несколько недель, чтобы "разогнаться", однако новую волну заражений он не вызовет.