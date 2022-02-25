Московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,4 млн человек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в Москве госпитализировали 543 человека с COVID-19. На ИВЛ находятся 435 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

При этом выздоровели за сутки 7 459 человек. Всего число людей, переборовших инфекцию, возросло до 2 466 755.

За минувшие 24 часа выявлено 3 333 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 84 человека.

В России за сутки госпитализировали 14 937 человек с коронавирусной инфекцией. Количество госпитализаций увеличилось в 74 субъектах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 9 регионах, еще в 2 субъектах ситуация не изменилась.

Выздоровели за минувшие 24 часа 167 310 человек, скончались 787. При этом в РФ выявили 123 460 новых случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге подтвердили 7 572 случая COVID-19, в Новосибирской области – 4 796, в Красноярском крае – 4 759, в Свердловской области – 4 544, в Самарской области – 4 218, в Пермском крае – 4 052, в Башкирии – 3 877, в Ростовской области – 3 480, в Воронежской области – 3 442, в Москве – 3 333.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Тыве, Чечне и на Чукотке.