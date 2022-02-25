В РФ за сутки госпитализировали 14 937 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализировали 14 937 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 73% больше показателя предыдущего дня.

Количество госпитализаций увеличилось в 74 субъектах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 9 регионах, еще в 2 субъектах ситуация не изменилась.

Выздоровели за минувшие 24 часа 167 310 человек, скончались 787. При этом в РФ выявили 123 460 новых случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге подтвердили 7 572 случая COVID-19, в Новосибирской области – 4 796, в Красноярском крае – 4 759, в Свердловской области – 4 544, в Самарской области – 4 218, в Пермском крае – 4 052, в Башкирии – 3 877, в Ростовской области – 3 480, в Воронежской области – 3 442, в Москве – 3 333.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Тыве, Чечне и на Чукотке.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подвид "Омикрон"-штамма ВА.2 был выявлен в РФ. По ее словам, большинство случаев заражения им зафиксировали в столице, Республике Марий Эл и Башкирии, а также в Ростовской области.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев отметил, что по симптомам и течению заболевания BA.2 ничем не отличается от обычного "Омикрон"-штамма. Появление нового подвида – естественный процесс эволюции вируса, добавил эксперт.