Вирусолог рассказал, можно ли после "Омикрона" заразиться подвидом ВА.2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 допустил, что новый подвид "Омикрон"-штамма коронавируса ВА.2, или "Стелс-Омикрон", может стать доминирующим в России. Однако, по мнению специалиста, он не ухудшит ситуацию с заболеваемостью.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подвид "Омикрон"-штамма ВА.2 был выявлен в РФ. По ее словам, большинство случаев заражения им зафиксировали в столице, Республике Марий Эл и Башкирии, а также в Ростовской области.
Скулачев отметил, что по симптомам и течению заболевания BA.2 ничем не отличается от обычного "Омикрон"-штамма. Появление нового подвида – естественный процесс эволюции вируса, добавил эксперт.
"Может быть, он немного заразнее, потому что в некоторых странах мы видим, как этот подвид вытесняет предыдущий вариант "Омикрона", но не во всех. Например, в Великобритании и США он просто присутствует, распространяется наряду с обычным "Омикроном", там у них идет некое соревнование", – говорит вирусолог.
Поскольку BA.2 является подвидом "Омикрона", те, кто уже переболел "классическим" вариантом, будут защищены от новой разновидности, считает вирусолог.
"Выработанный к "Омикрону" иммунитет, по предварительным данным, вполне себе защищает от этого подвида. Поэтому если вы недавно переболели "Омикроном", то BA.2 вам в ближайшее время будет нестрашен", – заключил специалист.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что в РФ заболеваемость COVID-19 на следующей неделе уже пойдет на спад. По словам эксперта, сейчас преждевременно говорить о конце пандемии. Тем не менее он указал, что всплеск заболеваемости новой мутацией в разных странах проходит за 1,5–2 месяца.
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