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Вирусолог рассказал, можно ли после "Омикрона" заразиться подвидом ВА.2

Будет хуже? Вирусолог рассказал о судьбе "Стелс-Омикрона" в России
общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 допустил, что новый подвид "Омикрон"-штамма коронавируса ВА.2, или "Стелс-Омикрон", может стать доминирующим в России. Однако, по мнению специалиста, он не ухудшит ситуацию с заболеваемостью.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подвид "Омикрон"-штамма ВА.2 был выявлен в РФ. По ее словам, большинство случаев заражения им зафиксировали в столице, Республике Марий Эл и Башкирии, а также в Ростовской области.

Скулачев отметил, что по симптомам и течению заболевания BA.2 ничем не отличается от обычного "Омикрон"-штамма. Появление нового подвида – естественный процесс эволюции вируса, добавил эксперт.

"Может быть, он немного заразнее, потому что в некоторых странах мы видим, как этот подвид вытесняет предыдущий вариант "Омикрона", но не во всех. Например, в Великобритании и США он просто присутствует, распространяется наряду с обычным "Омикроном", там у них идет некое соревнование", – говорит вирусолог.

Этот подвид вполне может стать доминирующим в России, но это не приведет к каким-то принципиальным последствиям. Поскольку по своим свойствам он от обычного "Омикрона" не отличается. Хуже уже не будет.
Максим Скулачев
ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог

Поскольку BA.2 является подвидом "Омикрона", те, кто уже переболел "классическим" вариантом, будут защищены от новой разновидности, считает вирусолог.

"Выработанный к "Омикрону" иммунитет, по предварительным данным, вполне себе защищает от этого подвида. Поэтому если вы недавно переболели "Омикроном", то BA.2 вам в ближайшее время будет нестрашен", – заключил специалист.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что в РФ заболеваемость COVID-19 на следующей неделе уже пойдет на спад. По словам эксперта, сейчас преждевременно говорить о конце пандемии. Тем не менее он указал, что всплеск заболеваемости новой мутацией в разных странах проходит за 1,5–2 месяца.

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