Профессор перечислил способы защиты от подвида "Омикрона" BA.2

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Для защиты от подвида "Омикрон"-штамма BA.2 необходимо придерживаться общеизвестных рекомендаций по профилактике COVID-19, рассказал профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер.

В частности, отметил он, непривитым необходимо пройти вакцинацию, а привитым – ревакцинацию. Также следует носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования.

По мнению Диттмера, единственным способом избежать появления новых штаммов коронавируса в будущем является предотвращение передачи вируса по всему миру.

"Пока сохраняется очень высокий уровень заболевания, мы, получается, разводим новые варианты (коронавируса. – Прим. ред.)", – сказал профессор в беседе c NBC.

В России рост заболеваемости коронавирусом будет продолжаться еще некоторое время. Такое мнение ранее выразила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам эксперта, это связано с тем, что все регионы страны находятся на разном этапе эпидемического подъема заболеваемости. Она уточнила, что в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области уже доминирует новый "Омикрон"-штамм, заразность которого больше, чем у "Дельты".

Ранее сообщалось, что подвид "Омикрона" ВА.2 может может уклоняться от ПЦР-диагностики и избегать антител, выработанных против первичного "Омикрона". По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, серьезные отличия между ВА.1 и ВА.2 заключаются в 20 мутациях. Это, считает эксперт, может привести к усилению волны или запуску новой.