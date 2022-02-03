В России разработали методику определения всех подвидов "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Ивано
В России разработали новую лабораторную методику, определяющую три подвида "Омикрон"-штамма, включая BA.2, который считается более заразным. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, созданных учеными ЦНИИЭ", – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что основой для определения трех линий "Омикрона" стал разработанный в прошлом году Институтом Эпидемиологии набор праймеров и зондов для детекции двух геновариантов "Дельты" и четырех мутаций геноварианта "Омикрона".
"Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени. Зарекомендовавший себя как точный и высокочувствительный метод, он позволяет уже в течение нескольких часов получить достоверный результат. <...> Для того, чтобы отличать линию BA.1 от BA.3, требуется дополнительная разработка, которая сейчас ведется учеными", – подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что новая лабораторная методика будет активно использоваться для скрининговых исследований, чтобы оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменение ситуации.
Ранее сообщалось, что новый подвид "Омикрона" ВА.2 может уклоняться от ПЦР-диагностики и избегать антител, выработанных против первичного "Омикрона". По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, серьезные отличия между ВА.1 и ВА.2 заключаются в 20 мутациях. Это, считает эксперт, может привести к усилению волны или запуску новой.
Подвид "Омикрон"-штамма коронавируса выявили в 44-х регионах России
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