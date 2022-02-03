Ученые выяснили, что подвид "Омикрона" ВА.2 может уклоняться от ПЦР-диагностики и антител

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Новый подвид "Омикрона" ВА.2 может избегать антител, выработанных против первичного "Омикрона". Об этом сообщает газета "Известия".

По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, серьезные отличия между ВА.1 и ВА.2 заключаются в 20 мутациях. Это, считает эксперт, может привести к усилению волны или запуску новой.

"Мы пока не знаем, что может быть в России в плане еще одной волны второго субварианта "Омикрона", но он здесь уже есть. Значит, есть шанс, что ВА.2 распространится среди тех, кто переболел ВА.1, и удлинит "омикроновую" волну заболеваемости", – отметил Прусс.

Помимо этого, отличительной особенностью ВА.2 является то, что этот подвид "Омикрона" может уклоняться от ПЦР-диагностики.

Как пояснил старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков, слова которого приводит газета, при ПЦР-тестировании проверяют не весь ген S-белка вируса, а только его фрагменты. В частности, три участка белка коронавируса связываются с тремя фрагментами ДНК. Затем об этом сигнализируют флуоресцентной меткой. Однако из-за пропуска в ДНК "Омикрона" одна из этих меток не загорается, поэтому по ошибке можно выявить другой штамм.

"У субварианта ВА.2 нет этой делеции, поэтому при ПЦР-тесте его невозможно отличить от "Дельты" и других вариантов", – сказал он.

Также отмечается, что группа ученых из Дании провела первое крупномасштабное сравнительное исследование заразности ВА.1 и ВА.2. Специалисты выяснили, что у непривитых людей шансы заразиться ВА.2 по сравнению с опасностью инфицирования исходным вариантом "Омикрона" выше в 2,19 раза. Для тех, кто прошел вакцинацию, шансы заразиться ВА.2 выше, чем ВА.1, в 2,45 раза. После ревакцинации – в 2,99 раза.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подвид "Омикрон"-штамма ВА.2 выявили в России. По ее словам, подавляющее большинство случаев зафиксировано в Москве, республиках Марий Эл и Башкортостан и Ростовской области.