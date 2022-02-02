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Общество

16:05

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Врачи рассказали, когда тесты на коронавирус могут ошибаться

Ложный результат: в каких случаях тесты на COVID-19 могут ошибаться
общество

Эксперты предупреждают, что ПЦР-тест иногда не выявляет заражение новым штаммом коронавируса "Омикрон", даже при наличии у человека явных признаков заболевания. Причиной могут быть как неправильно взятый анализ, так и несоблюдение пациентом рекомендаций перед проведением тестирования. Рассказываем, каких правил следует придерживаться, чтобы не получить ложный результат.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неправильный анализ

Врач-инфекционист Евгений Тимаков пояснил, что заражение "Омикроном" может сопровождаться отрицательным ПЦР-тестом. При этом больной все равно остается опасным для окружающих, не подозревая о своем иммунном статусе. По мнению эксперта, при наличии у человека признаков заболевания и отрицательном тесте есть вероятность, что анализ был проведен неправильно.

"Может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала. "Омикрон"-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов", – подчеркнул Тимаков.

Специалист добавил, что тем, у кого не подтвердился коронавирус, но при этом имеется подозрительная симптоматика, следует сократить контакты с людьми. По словам врача, ограничения желательно соблюдать около семи дней, однако продолжительность таких мер варьируется и зависит от тяжести COVID-19.

При предыдущих штаммах от десяти дней до трех недель человек был заразен – в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На "Омикрон" я этих исследований еще не видел.
Евгений Тимаков
врач-инфекционист

Вместе с тем эксперт отметил, что заболевший "Омикроном" человек наиболее заразен для окружающих во время инкубационного периода инфекции. Активное вирусовыделение наблюдается у больного в первые два-три дня после инфицирования.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Как избежать ложного результата?

Ложноотрицательный результат тестирования на COVID-19 во многом зависит от подготовки пациента к его сдаче. Об этом Москве 24 рассказал врач – иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

По словам эксперта, взятие мазков рекомендуется проводить не раньше чем через 3–4 часа после последнего приема пищи. "Если вы ели, пили, жевали жвачку, курили, полоскали горло или чистили зубы, то у вас может быть ложноотрицательный ПЦР-тест", – предупреждает он.

Дело в том, что для ПЦР-исследования важно получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток. Еда и вода способны снизить объем вируса на слизистой, в результате чего анализ может показать неправильный диагноз, подчеркнул специалист.

Самое оптимальное время для сдачи тестов – это утро. После того как человек проснулся, не почистив зубы и не позавтракав, он идет сдавать анализ. В этом случае большая вероятность получить качественный тест.
Андрей Продеус
врач – иммунолог-аллерголог

Второй важный пункт – это правильный забор материала. Врач должен брать анализ с задней стенки глотки и с поверхности носовой пазухи, поясняет Андрей Продеус. При качественном взятии мазка можно говорить о корректности полученного результата теста, считает иммунолог.

Однако, по мнению специалиста, ПЦР-тест не является "истиной в последней инстанции".

Как доктор, я считаю, что клинические проявления болезни значительно важнее позитивного или отрицательного ПЦР-теста. Лечить человека нужно, исходя из его клинической симптоматики.
Андрей Продеус
врач иммунолог-аллерголог

Вместе с тем эксперт добавил, что при наличии симптомов необходимо сперва обратиться к врачу, а только по его назначению сдавать тест.

"Задача грамотного доктора – назначить те объемы исследований, которые будут эффективны именно для данной ситуации. Для меня ПЦР-тест имеет смысл, если у человека есть клинические признаки проявления болезни. В таком случае я хочу найти патоген, которым он болен", – говорит Андрей Продеус.

Касательно самих ПЦР-тестов, которых к настоящему моменту зарегистрировано несколько десятков, принципиальных различий между ними, по мнению иммунолога, нет.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Экспресс-тест или ПЦР?

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что сегодня экспресс-тесты вызывают меньше доверия. По его мнению, они довольно часто дают ложноотрицательные результаты.

"В экспресс -тестах используются антитела, направленные против спайк-протеина коронавируса. Как мы знаем, "Омикрон" очень сильно мутировал по сравнению с исходным вирусом, поэтому те антитела, которые используются в некоторых тест-системах, могут пропускать этот спайк-протеин штамма, могут быть к нему не чувствительны", – заявил эксперт в беседе с Москвой 24.

При этом нельзя отменять и другие факторы, способные повлиять на результаты анализа, добавил он.

Если говорить со стороны пациента, то причина ложноотрицательного результата может быть в том, что человек смыл весь материал, нужный для анализа.
Владимир Болибок
врач иммунолог-аллерголог

При наличии симптомов заболевания лучше не ориентироваться на результат теста, полагает Владимир Болибок. По его словам, "сейчас свирепствует пандемия, вероятность, что человек заразился коронавирусом, – 99%".

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Альбика Халидова

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