Инфекционист рассказал, в какой период человек с "Омикроном" наиболее заразен

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Человек, инфицированный штаммом коронавируса "Омикрон", наиболее заразен в первые дни болезни – во время инкубационного периода. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Пока что ясно, что активное вирусовыделение при штамме "Омикрон" идет во время инкубационного периода. Усредненный инкубационный период – два-три дня. За семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет", – сказал он.

При этом Тимаков подчеркнул, что человек заразен, даже если тест дает отрицательный результат. Он мог быть сделан неправильно или в неподходящее время. Кроме того, сам "Омикрон", в отличие от других штаммов, достаточно быстро уходит из носоглотки, что осложняет его выявление. В связи с этим инфекционист рекомендовал при возникновении симптомов COVID-19 уходить на самоизоляцию до тех пор, пока не станет точно ясно, коронавирус это или нет.

Он также отметил, что в каждом конкретном случае период заразности может отличаться по своей продолжительности. В случае с другими штаммами он зависел от тяжести течения болезни и мог длиться у взрослого человека от 10 дней до 3 недель, а у ребенка и вовсе целый месяц. С "Омикроном" подобных исследований пока не проводилось, заключил Тимаков.

За последние сутки в России госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом. Это на 92,4% больше, чем днем ранее. Всего выявлено 125 836 новых случаев COVID-19, из них на Москву приходится 21 533 случая.

От последствий развития коронавирусной инфекции скончались 663 пациента, выздоровел 40 301 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 10 288 582 жителя страны.

