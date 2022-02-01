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Общество

06:34

Японские медики рассказали, кому грозит тяжелое течение "Омикрона"

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин

Специалисты медицинского центра Фудзимино в Японии выявили заметное увеличение числа госпитализаций пациентов старше 60 лет с острой пневмонией после заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает Express.

По словам медиков, больше половины таких пациентов нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких. Как рассказал директор медучреждения Акира Кано, острая пневмония проявлялась у пожилых людей, которые прошли вакцинацию давно.

Ранее ученые из Великобритании установили, что риск повторного заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в 5,4 раза выше, чем при варианте "Дельта".

Специалисты из Имперского колледжа Лондона изучили результаты всех положительных ПЦР-тестирований, проведенных с 29 ноября по 11 декабря прошлого года. Исследование статистики показало, что перенесенный ранее коронавирус обеспечил защиту от заражения "Омикроном" только в 19% всех задокументированных случаев COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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