Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом. Это на 92,4% выше показателя предыдущего дня, сообщает Оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Число госпитализаций увеличилось в 80 регионах. Днем ранее оно составляло 9 090 случаев. В пяти регионах количество госпитализаций снизилось.

Выздоровел за сутки 40 301 человек, всего с начала пандемии – 10 288 582 человека. Умерли за минувшие 24 часа 663 человека, общее число скончавшихся составило 332 012.

За последние сутки в России выявили 125 836 новых случаев коронавируса. В Москве зарегистрировали 21 533 случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 13 619, в Московской области – 11 475, в Пермском крае – 3 303, в Челябинской области – 3 277, в Республике Саха (Якутия) – 3 211, в Ростовской области – 2 833.

Ранее стало известно, что в Москве расширили коечный фонд для лечения детей с COVID-19. С 1 февраля заболевших начнет принимать коронавирусный корпус больницы имени Сперанского.

Кроме того, в столице стартовала вакцинация подростков от COVID-19. Процедура бесплатная и добровольная. Сделать прививку подростки от 12 до 17 лет могут в 13 пунктах вакцинации на базе детских городских поликлиник.