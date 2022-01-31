"Длинный" COVID-19 можно предотвратить, вовремя сдав три анализа крови – эксперт

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Людям, переболевшим коронавирусом, следует сдать три анализа, чтобы исключить риск дальнейшего развития болезни, сообщил РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов.

По его словам, речь идет об общем анализе крови с лейкоцитарной формулой, анализе на С-реактивный белок и D-димер. Первый анализ крови даст представление о базовых параметрах организма. Повышение С-реактивного белка скажет о продолжающемся воспалении, хоть температуры может уже не быть, а D-димер расскажет, что в организме идет активное разрушение тромбов, а значит, есть что разрушать.

Если анализы покажут отклонение от нормы, необходимо сразу обратиться к врачу. Как отметил специалист, воздействие COVID-19 на организм очень индивидуально. Что касается последствий штамма "Омикрон", об этом пока нет достаточных данных.

В то же время многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с "длинным" COVID-19, когда симптомы и воспаления хронических заболеваний преследуют их еще на протяжении шести месяцев после окончания острой фазы. При плохом самочувствии эксперт посоветовал сделать контрольный ПЦР-тест. Он пояснил, что при "длинном" COVID-19 вирус может выделяться в течение месяца, бывали и случаи, когда он выделялся и до трех месяцев.

Также Ломоносов порекомендовал проверять уровень антител и быть внимательнее, если их выработалось крайне мало.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что глобальная стабилизация ситуации с коронавирусом может наступить к середине 2022 года. По словам эксперта, к середине года резко снизится летальность от коронавируса.

В свою очередь, вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов до этого отмечал, что нынешняя волна коронавируса не станет последней. Эксперт выразил мнение, что коронавирус еще не исчерпал возможности по своей изменчивости.