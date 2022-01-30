Человек с "Омикроном" становится заразным уже через 2–3 часа

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Зараженный "Омикрон"-штаммом коронавируса человек начинает распространять инфекцию уже через пару часов. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру", – рассказал эксперт.

Однако, по словам Семенова, у нового варианта коронавируса есть и плюсы. В частности, "Омикрон" быстрее других штаммов выводится из организма человека. В среднем процесс выздоровления может занять примерно неделю.

Часть симптомов, впрочем, может остаться и после выздоровления. Такое мнение высказала врач-терапевт Марина Астафьева

"Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные", – пояснила она, уточнив, что симптомы способны сохраняться до тех пор, пока организм "не придет в себя".

В Российской академии наук в свою очередь заявили, что снижение смертности от "Омикрона" внушает оптимизм, несмотря на рост числа заболевших.

"Рост заболеваемости в России, да и в мире, идет на фоне снижения смертности, а это означает, что это в подавляющем большинстве случаев не тяжелая форма. Это внушает оптимизм, потому что коронавирус становится похожим на некоторые сезонные заболевания, в том числе ОРВИ", – убежден президент РАН Александр Сергеев.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил предположение, что "Омикрон" станет финалом пандемии. По его мнению, заявлять о подобном неправильно, ведь новые варианты возбудителей коронавируса возникают в мире ежесекундно.