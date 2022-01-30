За сутки в РФ госпитализировали 9 883 человека с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За минувшие сутки в России госпитализировали 9 883 человека с коронавирусом. Это на 32,2% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Рост госпитализаций отмечается в 75 регионах, а снижение – в 10.

За последние 24 часа в России победили болезнь 28 944 человека, что на 3,6% меньше, чем накануне.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 617 – до 330 728. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось за сутки на 121 228, до 11 737 007.

На Москву пришлось 24 030 новых случаев заражения, на Санкт-Петербург – 17 833, на Московскую область – 11 434, на Ханты-Мансийский АО – 2 954, на Пермский край – 2 898, Свердловскую область – 2 712, на Якутию – 2 623.

Наименьший прирост зараженных зафиксировали на Чукотке – 14 случаев, в Еврейской автономной области – 20 и Ненецком автономном округе – 82.

Ранее сообщалось, что в Центре имени Гамалеи намерены провести испытания новых платформ для вакцин от коронавируса. По словам директора Центра Александра Гинцбурга, это необходимо для защиты от следующих возможных мутаций коронавируса.