За сутки в РФ госпитализировали 9 883 человека с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За минувшие сутки в России госпитализировали 9 883 человека с коронавирусом. Это на 32,2% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Рост госпитализаций отмечается в 75 регионах, а снижение – в 10.
За последние 24 часа в России победили болезнь 28 944 человека, что на 3,6% меньше, чем накануне.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 617 – до 330 728. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось за сутки на 121 228, до 11 737 007.
На Москву пришлось 24 030 новых случаев заражения, на Санкт-Петербург – 17 833, на Московскую область – 11 434, на Ханты-Мансийский АО – 2 954, на Пермский край – 2 898, Свердловскую область – 2 712, на Якутию – 2 623.
Наименьший прирост зараженных зафиксировали на Чукотке – 14 случаев, в Еврейской автономной области – 20 и Ненецком автономном округе – 82.
Ранее сообщалось, что в Центре имени Гамалеи намерены провести испытания новых платформ для вакцин от коронавируса. По словам директора Центра Александра Гинцбурга, это необходимо для защиты от следующих возможных мутаций коронавируса.
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