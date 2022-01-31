Иммунолог назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в мире

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Глобальная стабилизация ситуации с коронавирусом может наступить к середине 2022 года. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, к середине года резко снизится летальность от коронавируса.

"Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет", – выразил мнение иммунолог.

Специалист уточнил, что при глобальной стабилизации люди будут легче переносить коронавирус. По этой причине системы здравоохранения мировых держав смогут тратить гораздо меньше ресурсов на госпитализацию пациентов.

Крючков продолжил, что в России к маю или июню текущего года коллективный иммунитет к коронавирусу значительно возрастет.

"Это будет не 85–87%, но все равно очень высокий коллективный иммунитет, в том числе к "Омикрон"-штамму", – предположил ученый.

Таким образом, осенью заболеваемость коронавирусом в стране окажется значительно ниже, чем зимой и весной, заявил Крючков.

Иммунолог также сравнил волны распространения вируса с афтершоками при землетрясении. Он спрогнозировал, что в России данные явления будут ощущаться на протяжении минимум трех лет.

"Неожиданно какая-то новая волна пойдет с более высокими числами, потом опять будет стабилизация", – допустил эксперт.

Ранее группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки назвала способ получить "супериммунитет" против коронавируса. Как отметили специалисты, подобный уровень иммунного ответа может возникать у вакцинированных пациентов после перенесенного штамма "Омикрон".