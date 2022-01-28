Биолог назвал букву V лучшим сценарием завершения волны "Омикрона" в Москве

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Перевернутая буква V станет лучшим сценарием завершения волны штамма коронавируса "Омикрон" в Москве, заявил советник президента Центра стратегических разработок, кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.

Он пояснил РИА Новости, что речь идет о снижении количества новых случаев коронавируса после резкого подъема заболеваемости до пиковых значений. При этом эксперт назвал неблагодарным занятием прогноз по числу заболевших в начале волны, учитывая, что распространение вируса зависит от социальных и других факторов конкретной страны.

"Здесь важно учитывать разные подходы к тестированию, сбору и публикации информации в разных странах. Так, например, мы видим, что в США цифры день ко дню могут скакать на 50–70%, и вряд ли это связано с реальной динамикой распространения заболевания, скорее с особенностями сбора статистики", – добавил Тоневицкий.

Однако он отметил, что в Европе и США условный пик по заболеваемости занял от двух до трех недель, что может быть обусловлено транспортной связанностью и уровнем вакцинации населения.

Ранее завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров предположил, когда в России начнется спад заболеваемости коронавирусом.

Согласно его прогнозу, рост заболеваемости с учетом влияния штамма "Омикрон" может быть до 15 февраля, а на спад он пойдет ближе к концу февраля. При этом к 1 февраля число ежедневно выявляемых случаев может составить 85 тысяч.

