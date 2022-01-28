Биолог назвал букву V лучшим сценарием завершения волны "Омикрона" в Москве

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Перевернутая буква V станет лучшим сценарием завершения волны штамма коронавируса "Омикрон" в Москве, заявил советник президента Центра стратегических разработок, кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.
Он пояснил РИА Новости, что речь идет о снижении количества новых случаев коронавируса после резкого подъема заболеваемости до пиковых значений. При этом эксперт назвал неблагодарным занятием прогноз по числу заболевших в начале волны, учитывая, что распространение вируса зависит от социальных и других факторов конкретной страны.
"Здесь важно учитывать разные подходы к тестированию, сбору и публикации информации в разных странах. Так, например, мы видим, что в США цифры день ко дню могут скакать на 50–70%, и вряд ли это связано с реальной динамикой распространения заболевания, скорее с особенностями сбора статистики", – добавил Тоневицкий.
Однако он отметил, что в Европе и США условный пик по заболеваемости занял от двух до трех недель, что может быть обусловлено транспортной связанностью и уровнем вакцинации населения.
Ранее завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров предположил, когда в России начнется спад заболеваемости коронавирусом.
Согласно его прогнозу, рост заболеваемости с учетом влияния штамма "Омикрон" может быть до 15 февраля, а на спад он пойдет ближе к концу февраля. При этом к 1 февраля число ежедневно выявляемых случаев может составить 85 тысяч.
Эксперты рассказали, когда ждать спад новой волны COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: