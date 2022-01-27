Вирусолог предупредил о риске возникновения новой пандемии в случае экспериментов с NeoCoV

Фото: AP Photo/Charles Krupa

Лабораторные эксперименты с новым вирусом NeoCoV могут привести к новой пандемии. Такое мнение в беседе с "Газетой.ру" высказал вирусолог Павел Волчков.

По его словам, у людей не будет перекрестной с SARS-CoV-2 защиты к новому вирусу, так как у NeoCoV другие спайк-белки.

"Какой бы то ни было нейтрализующей активности от иммунитета к SARS-CoV-2 ждать не приходится. Но это и понятно: у этих коронавирусов разные генетические цепочки и структура", – отметил Волчков.

Эксперт подчеркнул, что переход этого вируса от летучих мышей к человеку – вероятное событие. Главное, по мнению Волчкова, – помешать этому переходу. По его словам, когда вирусологи начинают испытывать патогены на возможность инфицирования человека, они повышают риск возникновения новой пандемии.

Волчков рассказал, что для экспериментов с человеческими клетками в лабораториях используют большие концентрации вирусов, так как в противном случае никакого эффекта не будет. В организме же человека вирус может получить необходимые адаптационные мутации и стать более патогенным для человека.

Ранее китайские ученые из Уханя заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР. По оценкам специалистов, для взаимодействия с человеческим организмом данному вирусу нужна определенная мутация, которой в настоящий момент нет. Пока что новая разновидность коронавируса угрожает только летучим мышам.