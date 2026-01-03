Форма поиска по сайту

ABC News: частный вертолет разбился в горах в США

Частный вертолет разбился в горах Аризоны – СМИ

Фото: depositphotos/konstantin32

Частный вертолет разбился в горах американского штата Аризона, в районе Финикса. Об этом сообщает издание ABC News.

На борту вертолета были четверо пассажиров, информация об их состоянии пока не приводится. На место происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб. Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование инцидента.

Ранее один человек погиб при крушении одномоторного самолета с рекламным баннером в Бразилии. Инцидент произошел у побережья городского района Копакабана. Пожарные рассказали, что на борту находился только пилот.

Похожий инцидент произошел в американском штате Техас, где пять человек погибли в результате падения самолета King Air ANX 1209 Военно-морских сил Мексики в районе города Галвестон.

Частный самолет разбился в Анкаре

