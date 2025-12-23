23 декабря, 06:59Происшествия
Пять человек погибли при крушении самолета ВМС Мексики в Техасе
Фото: depositphotos/zimmytws
Пять человек погибли в результате падения самолета King Air ANX 1209 Военно-морских сил Мексики в районе города Галвестон в американском штате Техас. Об этом сообщает пресс-служба мексиканского военного ведомства.
Катастрофа произошла во время выполнения гуманитарной миссии. Самолет разбился при заходе на посадку.
Всего на борту находилось 8 членов экипажа. При этом 2 человека выжили, а еще 1 до сих пор не найден.
Ранее двухмоторный бизнес-джет Cessna 550 потерпел крушение в американском штате Северная Каролина. Воздушное судно разбилось при посадке в аэропорту города Стейтсвилл, самолет загорелся.
По данным Fox News, судно принадлежало компании GB Aviation Leasing, которой владеет бывший гонщик NASCAR Грегори Биффл.