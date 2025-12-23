Пять человек погибли при крушении самолета ВМС Мексики в Техасе

Фото: depositphotos/zimmytws

Пять человек погибли в результате падения самолета King Air ANX 1209 Военно-морских сил Мексики в районе города Галвестон в американском штате Техас. Об этом сообщает пресс-служба мексиканского военного ведомства.

Катастрофа произошла во время выполнения гуманитарной миссии. Самолет разбился при заходе на посадку.

Всего на борту находилось 8 членов экипажа. При этом 2 человека выжили, а еще 1 до сих пор не найден.

Ранее двухмоторный бизнес-джет Cessna 550 потерпел крушение в американском штате Северная Каролина. Воздушное судно разбилось при посадке в аэропорту города Стейтсвилл, самолет загорелся.

По данным Fox News, судно принадлежало компании GB Aviation Leasing, которой владеет бывший гонщик NASCAR Грегори Биффл.