Дело возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК Росси"

Уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после авиакатастрофы вблизи деревни Новинки-Бегичево в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

После случившегося воздушное судно получило механические повреждения. Ущерб превысил 1 миллион рублей.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, в настоящее время рассматриваются разные версии авиакатастрофы. Правоохранители работают над выяснением всех обстоятельств случившегося. В частности, были назначены летно-техническая, химическая и судебно-медицинская экспертизы.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в трех километрах от аэродрома Новинки в подмосковном Серпухове 13 декабря. Специалисты Росавиации классифицировали произошедшее как аварию.

На борту находились пилот и пассажир. Они получили травмы. Спасатели эвакуировали их и передали медикам. Пострадавшие были доставлены в больницу.