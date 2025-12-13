Спасатели доставили медикам членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спасатели эвакуировали двух членов экипажа упавшего в подмосковном Серпухове легкомоторного самолета и доставили их медикам. Об этом сообщили в Росавиации.

В сообщении говорится, что спасателям пришлось пройти большое расстояние в темноте, среди густых деревьев в болотистой местности. При этом членов экипажа они перемещали на носилках.

Отмечается, что специалисты Росавиации классифицировали падение самолета как аварию. Расследовать и устанавливать ее причины будет МАК (Межгосударственный авиационный комитет) при участии Центрального МТУ Росавиации.

О крушении легкомоторного самолета недалеко от аэродрома Новинки в подмосковном Серпухове стало известно 13 декабря. ЧП произошло в трех километрах от аэродрома во время взлета двухместного воздушного судна. В салоне находились два человека, один из них пострадал.

После произошедшего прокуратура организовала проверку, по результатам которой, а также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

