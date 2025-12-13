Прокуратура начала проверку после падения самолета в Подмосковье

Фото: РИА Новости/ Георгий Зимарев

Проверка организована после падения легкомоторного самолета вблизи аэродрома Новинки в подмосковном Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что по результатам проверки, а также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

О крушении легкомоторного самолета недалеко от аэродрома Новинки в подмосковном Серпухове стало известно 13 декабря. ЧП произошло в трех километрах от аэродрома во время взлета двухместного воздушного судна. По предварительным данным, в салоне находились два человека, один из них пострадал.

Ранее самолет Ан-22 разбился в Ивановской области. Фрагменты воздушного судна были обнаружены на воде. По данным СМИ, на борту самолета в момент крушения находились 7 человек. Все члены экипажа погибли.

