ТАСС: в Ивановской области упал самолет Ан-22

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Самолет Ан-22 разбился в Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На борту воздушного судна находились 7 человек.

По оперативным данным, крушение произошло в районе Уводьского водохранилища во время планового полета после ремонта. Фрагменты самолета обнаружены на воде.

Ранее в Карелии произошло крушение российского двухместного многоцелевого истребителя Су-30. Воздушное судно выполняло плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

Самолет упал в лесу, вне населенных пунктов. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал. Однако 2 члена экипажа погибли. Власти Карелии пообещали оказать всю необходимую помощь их родственникам.

