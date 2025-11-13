Форма поиска по сайту

13 ноября, 10:53

Происшествия
Hürriyet: в Турции изучают версию, что упавший в Грузии самолет могли сбить

Фото: ТАСС/Екатерина Чеснокова

Эксперты в Турции изучают версию о том, что разбившийся в Грузии военный самолет мог быть сбит, заявил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

Он указал в своей колонке, что по вопросу о том, разбился самолет или быт сбит, ведется тщательное расследование. Исследуется вероятность и того и другого варианта. Сельви также отметил, что Кавказ – "неспокойный регион".

О крушении самолета Lockheed C-130 Hercules в 5 километрах от госграницы Грузии стало известно 11 ноября. Трагедия произошла, когда борт направлялся в Турцию из Азербайджана.

По информации турецкой Грузнавигации, лайнер пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии. В СМИ также уточнили, что на борту находились военные Турции, Грузии и Азербайджана.

Кроме того, журналисты сообщили, что крушение самолета может свидетельствовать либо о внешнем вмешательстве, либо о взрыве боеприпасов на борту. Обломки будут доставлены в город Кайсери для проведения технической экспертизы.

Всего в результате случившегося погибли 20 военнослужащих, найдены тела 19 человек.

