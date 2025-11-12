20 военных погибли при крушении турецкого самолета C-130 в Грузии

Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze

При крушении турецкого военно-транспортного самолета С-130 на границе Грузии и Азербайджана погибли 20 военных. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на Минобороны Турции.

Ведомство опубликовало имена и звания жертв авиакатастрофы. Министерство также уточнило, что в 06:30 в координации с грузинскими властями начались поисково-спасательные работы и расследование.

Глава Минобороны Яшар Гюлер выразил соболезнования близким погибших.

Самолет Lockheed C-130 Hercules рухнул в 5 километрах от госграницы Грузии 11 ноября. Предварительно, он направлялся в Турцию из Азербайджана.

По данным турецкой Грузнавигации, самолет пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии, без подачи сигнала о бедствии. СМИ уточнили, что на борту находились военные Турции, Грузии и Азербайджана.

