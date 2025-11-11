11 ноября, 18:55Происшествия
Алиев выразил соболезнования Эрдогану после крушения самолета C-130 в Грузии
Фото: TASS/Zuma
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану после крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции в Грузии. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.
Главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого азербайджанский президент выразил сочувствие семьям и близких погибших военных, а также "братскому народу Турции".
Турецкий военный самолет Lockheed C-130 Hercules рухнул в 5 километрах от госграницы Грузии 11 ноября. Предварительно, он направлялся в Турцию из Азербайджана.
В результате крушения погибли турецкие, грузинские и азербайджанские военнослужащие. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.
