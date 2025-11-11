Форма поиска по сайту

11 ноября, 18:55

Происшествия

Алиев выразил соболезнования Эрдогану после крушения самолета C-130 в Грузии

Фото: TASS/Zuma

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану после крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции в Грузии. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.

Главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого азербайджанский президент выразил сочувствие семьям и близких погибших военных, а также "братскому народу Турции".

Турецкий военный самолет Lockheed C-130 Hercules рухнул в 5 километрах от госграницы Грузии 11 ноября. Предварительно, он направлялся в Турцию из Азербайджана.

В результате крушения погибли турецкие, грузинские и азербайджанские военнослужащие. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

Самолет упал в пруд во Флориде

происшествиятранспортза рубежом

