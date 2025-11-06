Два пассажирских самолета чуть не столкнулись в небе над Лос-Анджелесом

Фото: 123RF.com/aarrows

Пассажирские самолеты Airbus A330neo и Airbus A321 авиакомпаний Ita Airways и American Airlines чуть не столкнулись в небе над Лос-Анджелесом сразу после взлета, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Инцидент произошел 31 октября. Уточняется, что вмешательство диспетчера позволило избежать "более серьезных последствий" за пять-шесть секунд, так как расстояние между воздушными судами составляло всего 15 метров.

Утверждается, что экипажу Airbus A330neo было приказано повернуть вправо, так как тот слишком отклонился влево. При этом пилоту Airbus A321 сообщили о турбулентности и призвали его задержать набор высоты, чтобы обеспечить безопасное расстояние.

"Оба рейса продолжили свое путешествие без проблем", – говорится в сообщении.

Ранее два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас. Самолет Beech King Air C90 рухнул неподалеку от аэропорта города Форт-Уэрт. После падения воздушное судно загорелось, прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь.

