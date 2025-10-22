Фото: 123RF/nijieimu

Небольшой самолет сбил человека при экстренной посадке в Калифорнии, сообщила пожарная служба города Лонг-Бич в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что воздушное судно столкнулось с пешеходом в парке. Спасатели вытащили пилота из самолета и с помощью фельдшеров доставили его в местную больницу. Женщина-пешеход также госпитализирована.

Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Причины экстренной посадки неизвестны, ведется расследование инцидента, говорится в заявлении пожарной службы.

Ранее самолет китайской авиакомпании Air China экстренно приземлился в аэропорту Шанхая из-за вспыхнувшего литиевого аккумулятора в ручной клади. ЧП произошло на рейсе Ханчжоу – Инчхон. Экипаж оперативно отреагировал на ситуацию, в результате которой никто не пострадал.