Врач с Камчатки оказал помощь девочке с эпилепсией на борту самолета

Фото: 123RF/naturetron

Врач Камчатского территориального Центра медицины катастроф Андрей Солонин оказал первую помощь девочке с эпилепсией на борту самолета. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Камчатского края.

Инцидент произошел за несколько часов до посадки самолета, который направлялся из Москвы на Камчатку. Врач рассказал, что вместе с подростком летела мать, которая знала, как помочь дочери. Благодаря этому женщина смогла оказать консультативную и психологическую поддержку.

Солонин уточнил, что в тот момент, когда самолет приземлился, состояние ребенка удалось стабилизировать.

В ведомстве поблагодарили всех тех, кто оказывал помощь девочке. Министерство в контексте этой ситуации напомнило о важности знаний первой помощи в экстренных ситуациях.

Ранее Владимир Путин помог спасти больного раком мальчика. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что россиянка вместе со своим сыном отправилась в Китай для того, чтобы местные врачи оказали ребенку помощь. Однако лечение не помогло, поэтому было принято решение отправить пациента обратно в Россию.

Для этого нужно было обеспечить медоборудование и сопровождение врачей во время перелета, так как мальчик находился в тяжелом состоянии. Его мать обратилась в посольство. Президент поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко направить двух врачей в Китай, а также он предоставил самолет.

