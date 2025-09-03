Путин отправил президентский борт в Китай для эвакуации больного раком мальчика

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Владимир Путин во время своего рабочего визита в Китай помог спасти больного раком мальчика. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что россиянка вместе со своим сыном отправилась в Китай для того, чтобы местные врачи оказали ребенку помощь. Однако лечение не помогло, поэтому состояние мальчика ухудшилось. В частности, у него наблюдались приступы эпилепсии.

В результате китайские врачи, которые не смогли оказать помощь ребенку, решили отправить его обратно в Россию. Однако для этого нужно было обеспечить медоборудование и сопровождение врачей во время перелета, так как мальчик находился в тяжелом состоянии.

По этой причине мать мальчика обратилась в посольство, которое доложило Путину о произошедшей ситуации. В связи с этим президент поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко направить двух врачей в Китай. Помимо этого, глава государства предоставил самолет из президентской летной группы для спасения больного раком ребенка.

